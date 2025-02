Ilrestodelcarlino.it - Assaggio della prossima stagione. Via al workshop dell’ospitalità

Oggi e domani si svolge l’edizione 2025 delorganizzato da Adac Federalberghi Cesenatico, con due giornate all’insegna di showcooking dedicati al breakfast e al brunch, aperitivi ed assaggi di cocktail estivi, approfondimenti, incontri formativi e presentazione di nuovi prodotti e servizi. "E’ un appuntamento canonico primaestiva – dice il presidente degli albergatori di Cesenatico Alfonso Maini – perché vogliamo presentare le novità che ogni azienda propone, un aiuto nelle scelte che, come albergatori, dobbiamo fare ogni giorno per essere più forti e competitivi, in un mercato sempre più complesso ed esigente. Come associazione è necessaria una visione comune e quindi una presa di posizione unitaria, per continuare a crescere e sviluppare le nostre attività.