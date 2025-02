Laspunta.it - Aspetti Qualcuno? Il libro di Alessandra Pontecorvo presentato giovedì per i “Cocktail d’Avanguardia”

Nella suggestiva cornice della Quintessa, sulle rive del Lago Albano di Castel Gandolfo, tornano gli appuntamenti con i27 febbraio, a partire dalle ore 19:00, ospite dell’incontro promosso da Meta Magazine e Meta Promotion, intervistata da Andrea Titti e introdotta da Veronica Passaretti, sarà, che presenterà il suo primo romanzo “?”, edito da “Scatole Parlanti”.Marta è una giovane donna che convive con un’immaginazione talmente fervida da mescolarsi con la realtà e, alle volte, da impedirle di vivere la sua vita come vorrebbe. Per colpa delle sue fantasie si ritrova nuovamente senza lavoro e capisce che è arrivato il momento di dare una svolta alla sua vita e di provare a fare pace con la sua situazione. Tra le strade di Roma in una settimana del settembre 2017, la sua storia si intreccia con quella delle sue “amiche”: Monica, avvocato di successo che non vuole scendere a compromessi; Diletta, madre della piccola Greta, impegnata in politica e imprigionata in un rapporto tossico con il padre della piccola dal quale vuole uscire; e Denise, attrice di talento che ha rinunciato a Broadway per amore e che ora insegue la sua seconda opportunità.