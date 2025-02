Lanazione.it - Asfalto in autostrada danneggiato dalla pioggia, lavori urgenti dopo Firenze Sud: traffico in tilt e lunghe code

, 26 febbraio 2025 – Le buche mandano inilin. Intorno alle ore 08 in A1 nel tratto compreso traSud e Incisa Reggello in direzione Roma si sono registrati fino a otto chilometri di coda. Il motivo: interventi di ripristino dei danni causati dalle forti piogge alla pavimentazione. Iinteressano in particolare il tratto all’altezza del km 316. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale tecnico di Autostrade per l’Italia. Attualmente (ore 08:50) iltransita su una sola corsia in direzione Roma. Le strade alternative Agli utenti provenienti dae diretti a Roma Autostrade per l’Italia consiglia di uscire aImpruneta, percorrere la-Siena, quindi la Siena-Perugia e rientrare in A1 a Valdichiana in direzione Napoli.