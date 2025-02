Internews24.com - Asensio Inter, l’ex agente non smentisce la trattativa: «C’è stato un tempo in cui poteva approdare in Italia, le telefonate ai nerazzurri…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionenonladi gennaio: la rivelazione di Horacio Gaggioli sul talento spagnoloUna delle voci che ha infiammata maggiormente gli ultimi giorni della finestra invernale di calciomercato (ma soprattutto quelli seguenti alla chiusura) riguardava l’esse da parte degli uomini del mercatoper Marco. Il trequartista spagnolo si è poi trasferito all’Aston Villa. A parlare dellacon i nerazzurri e delle possibilità avute dal calciatore di venire a giocare inil suo ex, Horacio Gaggioli, il quale ha parlato così ai microfoni di Sport.IL MIO RAPPORTO CON– «Non sono il suo rappresentante oggi, ma per me sarà sempre molto speciale».LE VOCI SULL’PER LUI E JOAO FELIX – «Quando hai un giocatore importante comeo Joao Felix, così rispondo anche a chi dice che l’aveva iniziato unaper il portoghese, è normale che l’intento del procuratore sia quello di mettere le opportunità all’no del mercato.