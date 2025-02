Anteprima24.it - Asd Judo Benevento, l’associazione che coniuga sport e inclusione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa Torch Run di Special Olympics ha rappresentato l’occasione per testimoniare ancora di più l’impegno profuso attraverso una delle discipline più antiche del panoramaivo. L’evento di ieri con la fiaccola olimpica portata in giro per il centro del capoluogo sannita ha visto il coinvolgimento dell’Asd, associazione culturale eiva che ha saputo fare dell’la propria ragione di vita.C’erano anche gli atleti abili e diversamente abili appartenenti a questo gruppo ad accompagnare la torcia olimpica fino al tripode e aspettare l’accensione della fiamma che ha dato il via ai World Game di Torino 2025.Tutti accompagnati dai maestri Claudio Santoro, Giuseppe Leone, Emilia Diario e Mario Simonetti. Non solo dei semplici insegnanti dima anche punti di riferimento per tutti gli allievi che decidono di abbracciare questa disciplina.