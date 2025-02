Lanazione.it - Ascom sulla musica la sera: "I limitatori acustici anche per gli stabilimenti"

Leggi su Lanazione.it

"L’ordinanza che disciplina l’emissione di? Non deve riguardare solo le attività di somministrazione ma tutte le realtà che vogliono proporre decibel dopo mezzanotte". L’associazione dei commercianti chiede al sindaco di ritoccare la recente ordinanza che dal 16 aprile al 30 settembre andrà a regolamentare le emissioni in bar e ristoranti. E l’obiettivo dinon è neppure così di difficile interpretazione: allargare l’applicazione del limitatore acustico con sistema di sorveglianza collegato al Comunea tutti glibalneari. "All’interno di questa ordinanza – attacca il direttivo commercianti – vi sono alcune delle richieste che la nostra associazione aveva fatto alla amministrazione e che erano state suggerite dall’esperienza fatta nell’estate passata. Purtroppo una, quella che riteniamo la più importante, è stata accolta solo in minima parte.