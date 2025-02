Dilei.it - Ascolti tv del 25 febbraio, Miss Fallaci, Stefano De Martino o la Coppa Italia

Serata televisiva con grandi appuntamenti quella di martedì 25. Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata dicon Miriam Leone, su Rai 2 è tornatoDecon Stasera tutto è possibile, mentre su Canale 5 l’appuntamento è stato con laInter-Roma.Sull’onda del successo di Affari Tuoi,Deprova a conquistarsi il podio deglitv anche in prima serata con Stasera tutto è possibile. Tra i suoi ospiti Brenda Lodigiani, Flora Canto e Manuela Arcuri. Certo è difficile conquistarsi la vetta quando ci si scontra con un mostro sacro come Oriana, interpretata da Miriam Leone.Nella puntata di, andata in onda su Rai 1, Oriana scrive articoli promozionali per Albert Gordon in cambio di accesso alle sue star. Scopre il dietro le quinte di Hollywood e firma pezzi memorabili, ma presto si rende conto che tutto ha un prezzo.