Romatoday.it - Arti marziali e cinema cinese, fra mito e politica

Leggi su Romatoday.it

Se il Western è ilamericano per eccellenza, ildiè ilper eccellenza. Wilfried Leichert, sinologo e cultore di, ci porta alla scoperta di come e quando sia nato, come sia stato represso e risorto, questo genere che ormai da anni ha conquistato.