Arsenale nascosto dentro ai mobili. Denunciato imprenditore 45enne

Hanno bussato a casa sua e quando ha aperto la porta, i finanzieri si sono accorti che quell’uomo aveva in tasca una pistola automatica. Immediatamente gli hanno sequestrato l’arma ed è scattata la perquisizione in tutta l’abitazione, che si è conclusa con il ritrovamento di un autenticocomposto da svariati coltelli e un tirapugni. Per questo è finito nei guai unedile del posto, di 45 anni, che si è beccato una doppia denuncia. È quanto emerso durante un controllo effettuato dai militari della Tenenza di Porto Recanati, diretti dal sottotenente Fabrizio Cori Carlitto. Nei giorni scorsi, le fiamme gialle sono andate nell’appartamento delper svolgere degli accertamenti di natura fiscale in merito alla sua ditta. Così, dopo aver bussato, illi ha fatti entrare in casa.