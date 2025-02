Anteprima24.it - Arriva ‘Mare Fuori 5’ tra conferme, novità e un film prequel

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiMare: l’attesa è finita e si torna alle origini, trae molti cambiamenti a partire da un nuovo regista Ludovico del Martino. L’Istituto Penale per i Minorenni accoglie nuove ragazze e nuovi ragazzi, anche da regioni diverse dalla Campania e l’adolescenza difficile resta la principale protagonista dei 12 episodi della quinta stagione della serie evento. La cooproduzione Picomedia e Rai Fiction in onda in prima serata su Rai 2 dal 26 marzo (i primi 6 episodi dal 12 su RaiPlay, l’intero box set dal 26) è stata presentata a Roma al circolo sportivo Rai di Tor di Quinto. La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha sottolineato: “Cominciamo da dove abbiamo lasciato, è una storia infinita. Un racconto italiano ma universale: ha un’attenzione anche dall’estero.