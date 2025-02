Arriva il Clean Industrial Deal | dalle quote Made in EU ai prezzi dell’energia cosa c’è nel nuovo patto per la transizione verde

Leggi su Open.online

Il declino dell’industria europea non è una conseguenza dell’agenda. Anzi, è solo accelerando sullaenergetica che le aziende del Vecchio Continente potranno tornare a correre. È a partire da questa premessa che nasce e si sviluppa il, il maxi-piano della Commissione europea (qui il documento completo) che punta a stimolare la produzione di tecnologie pulite dentro i confini Ue mobilitando (almeno) 100 miliardi di euro di investimenti. Il documento svelato oggi rappresenta una sorta di “fase due” del Greene promette di coniugare le politiche per l’ambiente a quelle per il rilancio dell’industria. Non è un caso, infatti, che alla conferenza stampa di Bruxelles si siano presentati tre pezzi da novanta dell’esecutivo di Ursula von der Leyen: il commissario al Clima Wopke Hoekstra, il commissario all’Industria Stéphane Séjourné e la commissaria alla Competitività e allaTeresa Ribera, che ha coordinato in prima persona la stesura del documento.