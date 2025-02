Ilrestodelcarlino.it - Arriva Cioccola-ti-amo. Il weekend più goloso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una festa dolce, ormai nel dna di Casalecchio. Torna-ti-amo, la manifestazione dedicata alto artigianale, che animerà il centro cittadino sabato 1 e domenica 2 marzo, tra Piazza del Popolo e Piazza dei Caduti. Organizzata da Eventi e dall’associazione nazionale dei maestritieri CiocchinBO e giunta alla sua 15esima edizione "si conferma un’eccellenza per il nostro territorio che, richiamando tantissime persone, è capace di favorire anche il commercio di vicinato in un periodo economicamente difficile, aggravato dai cantieri", ha sottolineato il sindaco Matteo Ruggeri. Nel programma, gli immancabili stand dei maestritieri provenienti da tutta Italia, tanti laboratori, giochi e animazioni per i più piccoli, la ‘-ti-amo walk’, passeggiata per tutti organizzata dal Gruppo Nordic walking della PolMasi, ma anche una mostra della collezione storica Quadri e Venturi che intreccia arte, storia eto.