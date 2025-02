Arrestato il filorusso Calin Georgescu, le accuse al candidato sui fondi da Mosca per le presidenziali in Romania

Leggi su Open.online

È sotto interrogatorio, politico populistaallein, dopo che la polizia rumena lo haper l’inchiesta sui sospetti finanziamenti illeciti alla sua campagna elettorale. Ancora tra i favoriti alla presidenza rumena, la sua corsa era stata frenata dall’annullamento del primo turno elettorale, che aveva vinto, per presunti aiuti a suo favoree arrivati da.Nelle indagini sul finanziamento della sua campagna elettorale, la procura ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti ed effettuato 47 perquisizioni in diverse contee, incluse le abitazioni dei suoi più stretti collaboratori. Tra questi figura Hora?iu Potra, un capo mercenario operante in Africa. Complessivamente, 27 persone risultano indagate conche spaziano dall’azione contro l’ordine costituzionale rumeno all’istigazione pubblica, dalla creazione di un’organizzazione di stampo fascista fino alla falsificazione delle informazioni sulle fonti di finanziamento della campagna.