Arnautovic mostra in Inter-Lazio il motivo del suo acquisto Completezza!

Markoè stato il principale protagonista della sfida di Coppa Italia vinta dall’contro lacon il punteggio di 2-0. Oltre al gran gol in apertura dell’incontro, l’austriaco ha giocato una partita priva di macchie.IL PUNTO – Markoha vissuto un’da sogno. Il calciatore austriaco ha aperto le danze con una rete d’autore, applicando quanto studiato in allenamento al momento del tiro al volo da fuori area indirizzato nell’angolo alto alla sinistra della porta difesa da Christos Mandas. Oltre al gol, di un’importanza determinante per instradare il match nei binari auspicati dai nerazzurri, il giocatore dei meneghini ha propiziato varie azioni offensive grazie a giocate illuminanti e recuperi del pallone nella metà campo avversaria. La mentalità è stata da calciatore di livello importante, capace di assumere il peso delle responsabilità del reparto offensivo.