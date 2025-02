Inter-news.it - Arnautovic: «Il gol vale tanto per me. Inter va a Napoli per vincere!»

Marko Arnautovic si è così espresso nel post-partita di Inter-Lazio, sfida che i nerazzurri hanno vinto con il punteggio di 2-0. LE DICHIARAZIONI – Marko Arnautovic ha parlato a Canale5 al termine del match vinto dall'Inter contro la Lazio per 2-0. Il calciatore austriaco ha sottolineato l'importanza della sua rete contro i biancocelesti e poi tracciato un quadro relativo al futuro: «Il gol vale tanto per me e per l'Inter, la cosa più importante è essere passati in semifinale. Andiamo a Napoli per vincere, vogliamo sempre portare i tre punti. Sappiamo di essere forti, ma rispettiamo al contempo una squadra molto forte come quella partenopea».