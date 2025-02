Tvplay.it - Arnautovic e Calhanoglu decidono Inter Lazio: sarà ancora derby con il Milan

E’ finita in questi minuti la sfida valida per i Quarti di finale di coppa Italia train semifinale. Nonostante una squadra piena di riserve in vista degli impegni contro Napoli e Feyenoord l’di Simone Inzaghi guadagna il pass per le semifinali di Coppa Italia dove assisteremo all’ennesimodi Coppa di questi anni contro il. Una buona prestazione e Inzaghi riesce a concedere riposo a uomini chiave come Barella, Lautaro Martinez e Thuram.con il(Lapresse) TvPlayL’parte con i soli Pavard e Dimarco titolari, oltre a Martinez ora titolare per l’infortunio di Sommer, mentre Baroni schiera una squadra con tanti titolari ma priva dell’infortunato Taty Castellanos. Laparte bene e si rende pericolosa in un paio di occasioni con Isaksen, tra i migliori dei suoi.