Argentina | il flop della criptovaluta inguaia Milei tra populismo e sospetti di truffa

Che Javierfosse un presidente fuori dagli schemi lo si sapeva già. La sua ascesa al potere, tra motoseghe agitate nei comizi e proclami ultraliberisti, ha rotto ogni convenzionepolitica. Ma ora il leader libertario si trova al centro di uno scandalo che rischia di minarne non solo la credibilità, ma anche la stabilità politica. Il procuratore federale Eduardo Taiano ha aperto un’indagine formale nei confronti die di alcuni imprenditori per una vicenda che odora di speculazione finanziaria e manipolazione di mercato: la promozione sospetta$Libra.Un tweet di troppoTutto nasce da un post su X (ex Twitter), dove, con la consueta enfasi, aveva presentato la moneta digitale come un’opportunità per finanziare piccole imprese e startup argentine.