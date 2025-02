Lortica.it - Arezzo: maxi-blitz contro la criminalità giovanile, 73 arresti in tutta Italia

Leggi su Lortica.it

Si è conclusa nella notte un’operazione della Polizia di Statola, che ha coinvolto anche. In tutto il Paese sono stati effettuati 73, tra cui 13 minorenni, e denunciate 142 persone.L’operazione, che ha visto impegnati oltre 1000 agenti, ha interessato 44 province, tra cui, conlli in aree della movida, scuole e centri di accoglienza per minori stranieri. Sono stati sequestrati armi, droga e refurtiva, tra cui 50.000 euro in contanti, oltre a 2 kg di cocaina e 10 kg di cannabinoidi.Ad, come in altre città, sono stati monitorati giovani coinvolti in reati legati a spaccio, furti, estorsioni e violenza. L’operazione punta a contrastare il fenomeno delle baby gang e delle condotte criminali giovanili, spesso pubblicizzate sui social.