Arezzo: madre morta da sei mesi, la figlia accusata di occultamento di cadavere e truffa

La procura diha chiuso le indagini sulla vicenda di via Montanara, dove, il 31 agosto scorso, fu scoperto il corpo di Carla Maria Vittoria Bazzani, 92 anni,da circa sei. Lasessantenne, che viveva con lei, èdidiaggravata per aver continuato a riscuotere la pensione della.Rintracciata a Rimini dopo il ritrovamento del corpo, la donna è poi scomparsa nel nulla. Nonostante autopsia ed esami siano stati eseguiti, la 92enne attende ancora la sepoltura, poiché mancano parenti prossimi che possano occuparsene.L’indagata, non ha più dato notizie di sé da settembre. Nel frattempo, il caso rimane aperto con molte incognite, anche sullo stato psichico della, mai sottoposta a perizia. Resta da chiarire se sarà il Comune a doversi occupare della sepoltura della donna, mentre la sua storia continua a sollevare interrogativi sia giudiziari che umani.