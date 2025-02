Arezzo crediti inevasi per 725 milioni di euro | il Comune intensifica la riscossione

Lortica.it - Arezzo, crediti inevasi per 72,5 milioni di euro: il Comune intensifica la riscossione

L’assessore Merelli: “Il mancato pagamento pesa su tutta la collettività. Rafforzeremo le azioni di recupero”Ildiha completato il riaccertamento dei residui, un’operazione chiave per la redazione del rendiconto 2024, evidenziando una situazione complessa in termini die debiti. Dai dati emerge un ammontare di residui attivi, ossiada riscuotere, pari a 72,5di, a fronte di residui passivi (debiti) per 25,6di.Le principali difficoltà riguardano ladei, soprattutto dai cittadini. Tra le somme non incassate figurano: 19diper la TARI, 14,8per l’IMU, 9,8per sanzioni del Codice della Strada, 2,4per altre sanzioni e risarcimenti, 0,7per tributi minori e 2per tariffe e proventi vari.