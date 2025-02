Ilrestodelcarlino.it - Ardigò Martino alla guida del distretto sud: "Case della salute, una svolta per il territorio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel 2026 saranno ultimate le nuovecomunità per ilsanitariozona sud. Ma oltre ai contenitori c’è anche un’azione necessaria per "aiutare i medici di medicina generale nei loro compiti quotidiani" e una riorganizzazione delle relazioni e delle attività sulper prendersi in carico dei pazienti avendone un quadro completo. Il nuovo direttore deldi Riccione dell’Ausl Romagna,, arriva con le idee chiare su come riorganizzare per il futuro le attività nelè nato a Cosenza cinquant’anni fa. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna, con specializzazione in Igiene e Medicina preventiva e master in gestione dei servizi sanitari territoriali. Dal 2012 al 2017 è stato ricercatore all’Università di Bologna, dove si è occupato di formazione e ricerca in Primary health care e di sviluppo di