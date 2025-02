Juventusnews24.com - Arbitro Juventus Primavera Torino, scelto l’arbitro per la stracittadina. Ecco tutta la squadra designata: i nomi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, designato l’per la sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di1In questo fine settimana torna in pista di nuovo ladi Francesco Magnanelli. I ragazzi in bianconero affronteranno ilper lavalevole la 28^ giornata di1. In vista di questo match importante per le ambizioni scudetto dei bianconeri, l’AIA haufficialmente la terna arbitrale.La partita sarà diretta da Gabriele Sacchi della sezione di Macerata. Gli assistenti di linea designati saranno Manuel Marchese di Pavia e Daniel Cadirola di Milano.Leggi sunews24.com