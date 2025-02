Panorama.it - Appuntamento in Piazza con Gregoy Alegi

La tragedia di Ustica ha prodotto decine di storie fantasiose e alternative tradottesi in una vulgata tanto diffusa quanto incerta e contraddittoria. "Uscire dal labirinto. Ustica dalla A alla Z" non è l’ennesimo libro di fantapolitica, ma una bussola essenziale per orizzontarsi nella più complicata vicenda storica e giudiziaria italiana. Ne parliamo con il curatore del volume