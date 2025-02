Lanazione.it - Approvata la mozione per la digitalizzazione dei pagamenti IMU e TARI: un passo avanti per la semplificazione amministrativa

Arezzo, 26 febbraio 2025 –laper ladeiIMU e: unper laNel Consiglio Comunale del 20 febbraio è statalapresentata da Lista di Comunità per lae la consultazione online deiIMU e. Un risultato positivo, che va nella direzione di una maggiore efficienza e trasparenza per i cittadini. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di proporre soluzioni concrete per semplificare e migliorare la vita ai cittadini", dichiara Silvia Rossi, capogruppo di Lista di Comunità. "Con questavogliamo offrire strumenti digitali più accessibili per la gestione delle imposte comunali, riducendo burocrazia e tempi di attesa. La possibilità di consultare online la propria posizione debitoria, verificare eventuali insoluti e accedere aidigitali rappresenta un grande beneficio, soprattutto per chi ha difficoltà a recarsi fisicamente negli uffici comunali".