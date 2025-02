App per farsi il viso più bello nelle foto e ritoccare il volto

Leggi su .com

I filtri bellezza sono un po' andati fuori moda in questi ultimi tempi, tanto che Instagram ha deciso anche di rimuoverli, ma questo non significa che non ci si possa ancora divertire.Grazie alla tecnologia, oggi basta uno smartphone e l’app giusta per trasformare uno scatto qualsiasi in un'immagine da copertina. In questo articolo ti racconto quali sono le migliori app perilinper farlo più, perfette sia per i principianti che per chi amacon cura ogni dettaglio in modi rapido.Le app offrono una vasta gamma di opzioni, dal semplice ritocco (levigare la pelle, sbiancare i denti, rimuovere le occhiaie) a trasformazioni più avanzate (trucco virtuale, cambio di acconciatura, modifica della forma del).LEGGI ANCHE: Appcamera Selfie permigliori con Android e iPhone1) YouCam Perfect, app gratuita per Android e iPhone, semplice, che include strumenti per levigare la pelle, rimuovere imperfezioni come brufoli o occhiaie e persino snellire ilcon un effetto super naturale.