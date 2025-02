Lanazione.it - Anziano trovato morto in un campo

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 febbraio 2025 – Dramma a Firenzuola. Undi 93 anni è statoin unda un carabiniere. In base ai primi accertamenti, il decesso sarebbe stato causato da ipotermia ma sarà l’autopsia a confermarlo. La procura ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per omicidio colposo e disposto tutti gli accertamenti necessari. Il 93enne era affetto, in base a quanto emerso, da decadimento cognitivo e sembra vivesse da solo in casa. Due giorni fa si era allontanato dalla sua abitazione, come pare già successo in passato quando poi era stato ri. La procura ha disposto gli accertamenti per capire chi dovesse occuparsi del pensionato.