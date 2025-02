Lecceprima.it - Anziano investito sull’attraversamento luminoso. E poi un semaforo divelto

Leggi su Lecceprima.it

LECCE – Ancora un incidente con il coinvolgimento di un pedone, ancora un attraversamento come scenario del sinistro. L’ennesimo investimento si è verificato poco prima delle 18 di ieri in via Cavallotti: un uomo di 81 anni è stato colpito da una Renault Clio condotta da 24enne mentre.