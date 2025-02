Ilrestodelcarlino.it - Anziana morta in casa, figlia accusata di occultamento di cadavere

Rimini, 26 febbraio 2025 – Avviso di chiusura indagine per la 60enne aretinadi aver nascosto la morte della madre, 92 anni, lasciandola per mesi nell’appartamento di via Montanara ad Arezzo, dove entrambe vivevano. L’fu trovatanel suo letto con accanto il gatto diche l’aveva vegliata fino all’ultimo. La, invece, si trovava a Rimini. La 60enne era ricercata dagli agenti della squadra mobile aretina e si era rifugiata in un hotel di Miramare. Proprio lì era stata infine raggiunta dagli investigatori. Il pm Julia Maggiore contesta a Silvia Brizzi i reati didie truffa ai danni dell’Inps. Peraltro, dopo sei mesi dal ritrovamento, al momento resta senza sepoltura il corpo della madre, la 92enne Carla Maria Vittoria Bazzani, originaria di Milano ma da anni residente ad Arezzo.