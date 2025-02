Lanazione.it - Anziana morta in casa, accusa di occultamento di cadavere per la figlia

Arezzo, 26 febbraio 2025 – Avviso di chiusura indagine per la 60enne aretinata di aver nascosto la morte della madre, 92 anni, lasciandola per mesi nell'appartamento di via Montanara ad Arezzo, dove entrambe vivevano. A dare la notizia è il Corriere di Arezzo. Il pm Julia Maggiore contesta a Silvia Brizzi i reati didie truffa ai danni dell'Inps. Peraltro, dopo sei mesi dal ritrovamento, al momento resta senza sepoltura il corpo della madre, la 92enne Carla Maria Vittoria Bazzani, originaria di Milano ma da anni residente ad Arezzo. Attualmente, come riportato dal quotidiano, nessuno ha provveduto, poiché lanon ha denaro e nessuno si è presentato in questi mesi per pagare le spese. Il ritrovamento del corpo della donna da parte della polizia, a fine agosto 2024, fu possibile grazie alla padrona diche, non ricevendo più pagamenti, aveva chiamato gli agenti.