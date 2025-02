Notizie.com - Antonio Del Prete, morto per una peritonite scambiata per lombalgia: maxi risarcimento da 350mila euro ai familiari

Leggi su Notizie.com

Giustizia dopo 12 anni per la morte diDel, 48enne di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. L’uomo aveva unama fu mandato a casa per unaDelper unaperdaai(CANVA FOTO) – Notizie.comLa tragedia risale al 4 maggio 2013. Per questo caso di malasanità l’Asl Na 2 Nord, essendo state riconosciute le responsabilità mediche, è stata condannata a risarcire le sorelle e i fratelli della vittima per complessivi.Quindici ore trascorsero dal primo accesso diDelall’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e il secondo arrivo nello stesso pronto soccorso. In una disperata quanto inutile corsa contro il tempo, i medici tentarono di salvargli la vita.