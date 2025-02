Sbircialanotizia.it - Antonio De Matteo: in tv e piattaforma con L’arte della Gioia e Mare Fuori, dopo il successo di PIEDONE

Leggi su Sbircialanotizia.it

In tv ha potuto esprimere la sua bravura in serie internazionali come Leonardo – La Serie, I Bastardi di Pizzofalcone e Il Patriarca, diretta da Claudio Amendola. La notorietà al grande pubblico è arrivata però grazie al personaggioguardia penitenziaria Lino, che porta avanti infin dalla prima stagione. Un ruolo che . L'articoloDe: in tv econildiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.