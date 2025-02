Lanazione.it - Antisalotto Culturale: Roberto Gatto inaugura una tre giorni nel segno del jazz

Firenze, 26 febbraio 2025 - Una settimana da Dio. No, non è la commedia surreale con Jim Carrey e Jennifer Aniston, ma la treche si apre oggi all', sempre più club di riferimento della programmazione musicale dell'Oltrarno fiorentino: nomi di primissimo piano e sperimentazione trae contemporaneo per un cocktail rivolto a palati fini e semplici appassionati. A partire da stasera, quando salirà sul palco il più noto batterista italiano a livello internazionale, alias: forte di prestigiose collaborazioni - da Phil Woods a Franco Ambrosetti, da Enrico Rava a Franco D'Andrea - l'artista romano è riuscito a maturare un approccio elastico e aperto al genere, mescolando stili e generazioni diverse: ad accompagnarlo, sono attesi Alessandro Presti alla tromba, Gabriele Evangelista al contrabbasso e il pianista Alfonso Santimone.