Anticipazioni Uomini e Donne | Primo Bacio Per Gianmarco!

si è avvicinato ad una corteggiatrice e tra loro c’è stato un. Gemma invece è andata in esterna con uno spumeggiante Orlando!È stata registrata da poche ore una nuova puntata diche ha visto il tronistaal centro dell’attenzione. Per la prima volta dall’inizio del suo percorso,ha scambiato uncon una corteggiatrice e c’è stata anche un’eliminazione. Spazio poi anche al Trono Over. Ma ecco che cosa è successo.bacia una corteggiatrice per la prima volta!Nel corso dell’ultima registrazione di, al centro dell’attenzione c’è statoche è andato in esterna con Francesca. Per la prima volta, c’è stato unche il tronista ha scambiato con la corteggiatrice ed ovviamente lo stessoin studio ha ammesso che tra loro c’è stato un grande avvicinamento.