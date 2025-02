Fanpage.it - Anticipazioni Uomini e Donne, Gianmarco Steri bacia Francesca e elimina Liane: “Ti vedo bloccata”

Leggi su Fanpage.it

Il 25 febbraio è stata registrata una nuova puntata di. Diversi i colpi di scena in studio, soprattutto per quanto riguarda il trono di, come riportato da Lorenzo Pugnaloni. Novità anche nel Trono Over.