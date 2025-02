Notizie.com - Anticipazioni Mare Fuori 5: quando inizia, numero di puntate, come cambia Rosa Ricci, curiosità

Ormai manca poco per la messa in onda di5, la nuova stagione sarà mandata in onda dal 26 marzo su Rai 2: ma quali sono le5,torna al centro della storia e ci sono delle sorprese (ANSA) Notizie.comTornerà a occupare un ruolo centrale, ancora più che negli ultimi racconti,uno dei personaggi più amati della saga. Un 2025 straordinario per Maria Esposito, che la interpreta e che sarà protagonista anche del film prequel, “Io sono”, al cinema entro la fine di quest’anno.L’attrice ha specificato alcuni particolari che valgono più di millesulla trama: “In questa stagionesarà molto più sola. La novità devastante di cui verrà a conoscenza la terrà in vita”.però le chiedono se ci sarà una sesta stagione la giovane interprete glissa senza voler approfondire e poi pone l’accendo sul comandante Massimo che proverà a salvare la ragazza.