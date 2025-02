Lanazione.it - Ansia da inchiostro, addio: la Stampante HP Envy 6010e ha il servizio Instant Ink che ti cambia la vita

Leggi su Lanazione.it

La tuanon risponde più ai comandi, l'non funziona e hai cavi ovunque? Liberati da tutto ciò con laHP, che per soli 84,90€ risolve tutti i tuoi problemi in un solo colpo. Unamultifunzione smart, intuitiva e senza pensieri: Hpnon è solo una, ma è un prodotto multifunzione 3 in 1 che ti permette di stampare, scansionare e fotocopiare con un unico dispositivo. Perfetta sia per chi lavora da casa che per chi ha bisogno di unaaffidabile per documenti, foto e appunti. Grazie al Wi-Fi integrato, puoi stampare direttamente da smartphone, tablet o PC senza dover usare scomodi cavi. Acquista laWiFi in sconto AirPrint e Wi-Fi: stampa da qualsiasi dispositivo in pochi secondi Questaè compatibile con Apple AirPrint, il che significa che puoi stampare direttamente dal tuo iPhone o iPad senza installare driver o software aggiuntivi.