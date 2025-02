Ilrestodelcarlino.it - Anoressia, l’sos delle madri: "Salveremo le nostre figlie. Ma ormai lottiamo da sole"

"All’inizio non ci eravamo accorti che aveva smesso di mangiare. Era estate, usciva di più. Poi quella magrezza è diventata sempre più evidente. E da lì è stato un inferno. Aveva 16 anni". E’ unatante storie emerse mercoledì scorso durante un incontro alla Celletta. C’erano 11 persone, accomunate da un fardello pesantissimo e dall’angoscia di non intravedere soluzioni all’orizzonte: il fardello dell’, della bulimia, di tutti quei disturbi alimentari che sempre più spesso coinvolgono giovani e giovanissimi, e disgregano intere famiglie. Quelle famiglie da tempo condividono problemi e paure, incontrandosi regolarmente per sostenersi ma anche per gridare quel senso di solitudine che spesso avvertono quando chiedono aiuto alle istituzioni. "Da un paio d’anni noi genitori di ragazze che frequentano il Centro per i disturbi alimentari di Galantara – racconta una mamma – ci vediamo per darci dei consigli, farci coraggio: la lotta contro questo genere di disturbi è estenuante.