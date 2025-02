.com - Anna Castiglia, al via il Mi piace tour, in scaletta il nuovo singolo Decostruire

Al via domani da Torino il Midi, che ininserirà anche ilAl via domani giovedì 27 febbraio dall’Hiroshima Mon Amour di Torino il Midi, una straordinaria opportunità per ascoltare dal vivo il suoprogetto discografico. La cantautrice, che ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua originalità, porterà infatti Mi(OTR Live/ADA Music Italy), il suo primo album, nelle principali città italiane.Il, a partire dalla data zero, sarà anche l’occasione per ascoltare un(OTR Live/ADA Music Italy), in uscita venerdì 28 febbraio. Il brano, prodotto insieme a Ramiro Levy e Alessandro Di Sciullo, esplora la libertà, la disillusione e la ricerca di sé, mescolando introspezione e audacia.