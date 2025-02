Aniello Formisano a Palazzo Civico | Sì alla riforma della magistratura ma il Governo si preoccupi del Pil in calo

Leggi su Ildenaro.it

“Laper come l’ha intesa il centrodestra ha dei tratti positivi. Non capisco perché vi sia tutto questo ostracismo minacciando il fatto che poi il pubblico ministero laddove si dovessero scindere le carriere possa diventare uno strumento in mano al potere politico”. Così l’avvocatoai microfoni dicondotto da Rosa Criscuolo. “La Costituzione dice altro, lainquirente e requirente peraltro già fanno due cose diverse. La preoccupazione che poi possa diventare attraverso interventi governativi uno strumento nelle mani del potere esecutivo non mi pare debba essere ascoltato con apprensione perché la Costituzione tutela i magistrati in quanto tali e la loro indipendenza”, aggiunge il giurista.Su una possibile legge sull’eutanasia, poi, l’avvocatolamenta una inattività del Parlamento e ricorda il momento storico in cui ci fu ladel Titolo V che ha messo oggi nelle condizioni la Toscana di legiferare su questa tema autonomamente.