Ilnapolista.it - Anguissa a Como non si è scaldato a sufficienza prima di entrare (Gazzetta)

All’indomani dell’infortunio dial polpaccio, scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:E pensare che era rimasto inizialmente a riposo per prevenire un’eventuale ammonizione che lo avrebbe portato alla squalifica in vista dell’Inter. Frank a quel punto pensava di non dover, almeno finché Conte non lo ha mandato a scaldarsi per buttarlo nella mischia. Evidentemente, poco abituato al ruolo di subentrante da quando è Napoli e sempre titolare in questo campionato, non è riuscito a scaldarsi adi. E il muscolo non ha retto. Il Napoli continua a perdere pezzi, ancheinfortunato al muscolo soleoIl Napoli continua a perdere pezzi. Il centrocampista del Camerun infortunato e quasi certamente salterà l’Inter. Preoccupa però che tre giocatori diversi abbiano subito lo stesso infortunio: lesione distrattiva del muscolo soleo.