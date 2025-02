Biccy.it - Angelo Madonia pronto per L’Isola dei Famosi: ecco perché fu scartato lo scorso anno

Leggi su Biccy.it

Ci sarebbe anche il ballerinofra i papabili naufraghi della nuova edizione dedei. Il nome dell’ex volto di Ballando con le Stelle è stato anticipato da Gabriele Parpiglia che via social ha scritto: “Mi dicono ritenti condei, ci riuscirà dopo il no dell’ultima edizione?“.L’è stato escluso dalla rosa dei concorrenti per un motivo assurdo: troppi tatuaggi sparsi su tutto il corpo.Lonovembre, riferendosi all’edizione 2024 dedei, sempre Gabriele Parpiglia ha spifferato: “L’non era così sicuro di rifare Ballando con le Stelle e così provò a faredei, ma alla fine è stato. Motivo? I troppi tatuaggi. . Vi giuro, rido ancora. E provate a smentire, che pubblico tutto”.