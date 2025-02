Dilei.it - Angelo Madonia fuori da Ballando con le stelle, punta all’Isola: l’indiscrezione

Il mondo della danza è un mondo difficile, che richiede sacrificio, dedizione e tanta, tanta fatica. Se sopravvivi, e ottieni successo, in un ambiente del genere, puoi sopravvivere ovunque, persino su un’isola deserta. È quello che avrà pensato il ballerinoche, vistosi escluso dal cast dicon ledi cui ha fatto parte per anni, pare sia pronto a entrare nella squadra di naufraghi vip de L’isola dei famosi.(ri)dei FamosiA diffondere le prime indiscrezioni sul futuro televisivo diè il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia. “non sarà nel cast dinella prossima edizione. È ufficiale.” ha scritto il giornalista in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Mi dicono ritenti con L’isola dei Famosi.