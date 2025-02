Isaechia.it - Angelo Madonia confessa: “Sonia Bruganelli? La amo. A Ballando con Le Stelle rifarei tutto quello che ho fatto perché…”

Ieri pomeriggio l’ex maestro dicon leè stato ospite di Caterina Balivo, nella trasmissione di Rai Uno La volta Buona e durante l’intervista con la padrona di casa, il ballerino è tornato a parlare della sua esperienza nel programma e del rapporto cone Selvaggia Lucarelli, che ha determinato la sua uscita dalla trasmissione.Per prima cosa,ha parlato del suo rapporto con la, confermando che la loro storia sta proseguendo nel migliore dei modi:La amo. La nostra storia d’amore è in crescita, non abbiamo ballato insieme acon leper proteggere questa storia. Conoscevo la macchina die ho cercato di contribuire anche io a questa scelta di non ballare insieme. Siamo adulti, fortunatamente abbiamo un passato ed è giusto accettarsi perche siamo.