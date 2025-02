Andrea Prospero | l’analisi del pc dello studente trovato morto a Perugia Le 40 sim e quel messaggio su Telegram | Cancellate ogni conversazione

Leggi su Open.online

Dovrebbero esser alle battute finali le indagini sulla morte di, lodi informatica all’Università diprivo di vita in un B&B a fine gennaio. Gli inquirenti stanno setacciando il computer del 19enne di Lanciano. «In un primo momento si pensava che il pc fosse stato irrimediabilmente danneggiato – ha dichiarato a Umbria24 l’avvocato della famiglia, Carlo Pacelli – per via delle circostanze in cui è stato ri. Invece, pare che forse l’azienda a cui è stato affidato possa aver recuperato qualcosa dalla scheda madre». «Era nuovo, l’aveva preso verso novembre scorso. Parliamo di due mesi cruciali per capire com’è andata». Con il corpo del giovane vengono ritrovati quattro cellulari e una quarantina di sim card, una carta di credito intestata a un ragazzo di Genova, che riferirà in procura di non aver niente a che fare con, mai conosciuto.