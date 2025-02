Thesocialpost.it - Andrea Prospero, il giallo delle chat Telegram e il contenuto del pc recuperato: a che punto sono le indagini

Leggi su Thesocialpost.it

Lesulla morte di, il 19enne trovato senza vita in un appartamento di Perugia, sembrano essere vicine alla conclusione. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, ma si sa che ildel computer portatile del giovane, acquistato poco prima del decesso, è statoe verrà analizzato. Inoltre, saranno esaminate anche le 40 SIM telefoniche che erano in suo possesso.Leggi anche:, il mistero60 sim comprate in blocco: fenomeno cardingLeggi anche: Morte di, i legali: “La famiglia vuole la verità”Il recupero dei dati dal computer è stato un risultato inaspettato, dato che il dispositivo era stato trovato in condizioni compromesse sotto il corpo del ragazzo. Tuttavia, gli espertiriusciti a estrarre i contenuti, che potrebbero rivelare informazioni utili a chiarire cosa sia accaduto.