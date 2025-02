Andrea Orcel UniCredit compenso record nel 2024 | 132 milioni di euro

Ilfogliettone.it - Andrea Orcel (UniCredit), compenso record nel 2024: 13,2 milioni di euro

, amministratore delegato di, ha percepito neluntotale di 13,2di. La cifra, resa nota dalla banca nei documenti preparatori per l’assemblea degli azionisti in programma il 27 marzo, si compone di diverse voci: 3,6didi stipendio base, 200 miladi altre componenti fisse e un robusto bonus di 9,4di. Di quest’ultimo, 2,2sono legati a un premio azionario straordinario, il cosiddetto “one-off share-award”.“Negli ultimi quattro anni abbiamo costruito basi solide per affrontare la prossima fase di crescita di qualità. Ora siamo pronti a compiere il passo successivo: raddoppieremo il nostro impegno per sprigionare ancora più valore e superare gli obiettivi che ci eravamo prefissati”. Lo scrive nero su bianco l’amministratore delegato di, in una lettera ai soci in vista dell’assemblea in programma il prossimo 27 marzo.