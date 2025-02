Isaechia.it - Andrea Iannone spiega perche? non ha accompagnato la fidanzata Elodie a Sanremo 2025 e su di lei confessa: “E’ una persona estremamente curiosa e presente, e…”

Di recentehato il motivo per cui era assente al Festival di, a cui la sua compagnaha gareggiato con l’inedito Dimenticarsi alle 7.Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il motociclista – legato alla cantante dal 2022 – ha dichiarato che, nonostante si trovasse in Australia, a Phillip Island, per i test di gara, ha seguito la kermesse e sostenuto.Ho fatto molta fatica con il fuso orario australiano ma anche se non è stato proprio facilissimo ovviamente l’ho seguita, ci tenevo. La sostengo in tutto quello che fa, sono sempre molto orgoglioso di lei. E’ una ragazza che si impegna davvero tanto, lavora moltissimo e la sua dedizione al lavoro mi rende felice. Ha davanti a sé un anno impegnativo e pieno di sfide.“In generale è unae molto“, ha aggiunto, pronto a tornare a correre in SuperBike dopo i quattro anni di stop dal 2019 al 2023.