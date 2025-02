Dilei.it - Andrea Delogu, il racconto sul suo ex: “Sparito e io ero devastata”

Non tutte le storie d’amore finiscono (o proseguono) come avremmo sperato: alcune si chiudono senza nemmeno regalarci un motivo su cui ragionare: è quello che è successo ad, che dopo aver ascoltato Fango in paradiso, la bellissima canzone portata a Sanremo 2025 da Francesca Michielin, si è lasciata andare a un lungosulla sua esperienza dolorosa con un ex fidanzato sul suo profilo Instagram., il dolore per il fidanzatoCi sono certe storie d’amore che, nonostante abbiamo portato più dolore che bellezza, continuano a girarci nella mente senza che nulla possa fermarle. È il caso di, che a distanza di anni dalla fine di un rapporto per lei importante, ha scelto di raccontare il momento più triste della chiusura della sua relazione con un lungo post Instagram in cui riprende, quasi come fosse una fotografia, uno dei momenti più dolorosi di quel periodo.