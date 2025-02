Sport.quotidiano.net - Andrea Costa da riscatto: "Dobbiamo saper soffrire"

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Luca Monduzzi IMOLA Da una veneta all’altra. Dopo la sconfitta di Vicenza, questa sera l’affronta al PalaRuggi San Vendemiano (palla a due alle 20.30, arbitri Spinelli e Fusari) per cercare di riscattare la prova deludente di pochi giorni fa. "Ci sono demeriti nostri, certamente, così come meriti di una Vicenza che difende duramente e che ha dato 30 punti a Mestre. Di certo infastidisce come nell’ultimo quarto ci siamo sciolti e abbiamo fatto vedere la nostra peggior versione – commenta alla vigilia coach Federico Vecchi –. Quello chefare in questa gara, e anche sabato (a Omegna, ndr), è sfruttare le opportunità di prenderci una partita con durezza cercando di resistere nei momenti di difficoltà; questo può fare la differenza in un momento in cui non abbiamo una fiducia ottimale.