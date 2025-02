Ilfoglio.it - Ancora una volta mi immedesimo nelle parole di Nicolás Gómez Dávila

“Non impartisco alcuna catechesi né offro un ricettario pratico. Ambisco soltanto a tracciare una curva limpida”.unami ha causato il brivido dell’immedesimazione. Mi è capitato leggendo “Textos”, un libro del 1959 appena tradotto da Gog che, a differenza degli altri libri dell’autore colombiano, non raccoglie aforismi. E però, da queste pagine di prose dense, aforismi, pensieri, definizioni si possono certamente estrarre. E sono illuminazioni politiche e teologiche: “La democrazia non è atea perché abbia verificato l’irrealtà di Dio, ma perché ha rigorosamente bisogno che Dio non esista”. Ma anche erotiche: “Il desiderio, la carne tragica del mondo”. Avrei voluto scriverle io questeeterne e antimoderne, le penso io queste, io che non ho ricette, che troverei volgare e truffaldino averle, che ho soltanto citazioni bellissime.